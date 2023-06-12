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الهلال السعودي يتحرك لخطف نيمار بعد فشل صفقة ميسي

12 يونيو 2023 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
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الهلال السعودي يتحرك لخطف نيمار بعد فشل صفقة ميسي

وجّه نادي الهلال السعودي بوصلته للتعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار جونيور (31 عامًا) من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا)، الذي فضّل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

شبكة "CBS Sports" أفادت اليوم الأحد بأن الهلال أرسل وفدًا خاصًا إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتقاء مع ممثّلي نيمار.

من المرجّح ألا يقل عرض الهلال لنيمار عمّا يتلقّاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، البالغ 200 مليون يورو سنويًا، كما سيدفع النادي العاصمي المُلقّب بـ"الزعيم" قرابة 45 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان نظير الصفقة.

حاول الهلال جنبًا إلى جنب مع برشلونة الإسباني، استقطاب أفضل لاعب في العالم 7 مرَات، ميسي، لكن اللاعب اختار الانتقال إلى إنتر ميامي، الذي عرض عليه عقدًا تاريخيًا سيجني من ورائه أرباحًا مُركّبة مرتبطة بشركة "آبل" الأمريكية للتقنيات.

من جهته يرغب باريس سان جيرمان في بيع نيمار والتخلص من راتبه المرتفع البالغ نحو 900 ألف يورو في الأسبوع الواحد؛ إذ سيوجّه النادي الباريسي أنظاره نحو لاعبين أقل عمرًا ولديهم فرص أكبر للتطوّر.

يغيب نيمار عن مباريات باريس سان جيرمان منذ فبراير/ شباط لإصابة قوية تعرّض لها في الكاحل، وسجّل نجم منتخب "السامبا" 18 هدفًا وقدّم 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة خاضها قبل انتهاء موسمه.

المصدر / فلسطين اونلاين
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