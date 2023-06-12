زاها مطلوب من باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحافية، اليوم الأحد، 11 يونيو/ حزيران، إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع ويلفريد زاها، جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي، على قائمة اهتماماته في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.



ووفقًا لصحيفة لو باريزيان، فإن النادي الباريسي قد انضم إلى سباق التعاقد مع الدولي الإيفواري، الذي لديه عدد من العروض بالفعل للتعاقد معه بصفقة انتقال حر بمجرد انتهاء عقده مع بالاس نهاية هذا الشهر.



وذكرت تقارير أن نادي النصر السعودي قد خصص 45 مليون جنيه إسترليني لجذب زاها إلى دوري روشن، ليرافق النجم العالمي كريستيانو رونالدو، بينما عرض نادي الاتحاد السعودي على اللاعب عقدًا ضخمًا.



ورغم ذلك، يُفضِّل زاها الانتظار لمعرفة العروض التي ستأتيه من الأندية الأوروبية، بسبب رغبته في الاستمرار في الملاعب الأوروبية والمشاركة في البطولات الكبرى.



كانت تقارير صحافية أخرى كشفت في السابق عن اهتمام أتلتيكو مدريد باللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، قبل أن يقرر باريس سان جيرمان دخول السباق، إذ يراقب النادي كُلًّا من زاها وماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني منذ فترة طويلة، وأجرى اتصالات مبدئية مع ممثلي اللاعب الإيفواري.



ولا يستبعد زاها البقاء مع نسور جنوب لندن، حيث عرض عليه كريستال بالاس عقدًا جديدًا براتب تبلغ قيمته حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بالإضافة إلى المكافآت، لجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الفريق.



جدير بالذكر أن الجناح الإيفواري قد شارك في 28 مباراة مع النسور الموسم الماضي بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف.

المصدر / فلسطين اونلاين