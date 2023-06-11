بلاطة يعلن التعاقد مع 5 لاعبين من غزة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي بلاطة تعاقده مع 5 لاعبين من غزة، بينهم ثلاثة من خدمات رفح لتعزيز صفوف الفريق، الطامح للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس الضفة الغربية في الموسم المقبل.

ونشر بلاطة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عدد من من المنشورات، التي أعلن فيها تعاقده مع اللاعبين الخمسة إلى جانب عدد من لاعبي الضفة وتجديد ارتباطه بعدد أخر من لاعبيه.

واتفق مع بلاطة مع الحارس عبدالله شقفة للانضمام إليه قادما من شباب رفح، وأنس الشخريت وهلال غواش وشرف حسنين من خدمات رفح، والحارس عطايا جودة لاعب اتحاد بيت حانون، وتجديد تعاقده مع الثنائي الغزي عبد الرحمن وشاح وأحمد أبو عبيد بعد الظهور المميز لهم مع الفريق في الموسم الماضي.

وينتظر اللاعبين الخمسة الحصول على تصريح المرور من حاجز بيت حانون "إيرز"، لكي يتسنى لهم الانخراط في استعدادات الفريق للموسم الجديد تحت قيادة المدرب المخضرم خليفة الخطيب.

وكان الجدعان استعاد نجمه محمود أبو وردة بعد رحيله عن شباب الخليل، وتعاقد معثنائي الوحدات الأردني محمد هشام ومحمد علي، وكذلك خضر الحاج الذي لعب في الموسم الماضي مع شباب السموع، فيما جدد عقد نجمه المخضرم عبد الحميد أبو حبيب.

المصدر / فلسطين أون لاين