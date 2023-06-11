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جنرال إسرائيلي سابق: نفّذنا طلبًا بقصف المئات من عناصر "داعش" في 2015

11 يونيو 2023 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
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كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غادي إيزنكوت، أنّ جيش الاحتلال نفّذ عام 2015 طلبًا بقصف المئات من عناصر "داعش".

وفي التفاصيل، قال إيزنكوت خلال كلمة له أمام معهد الأمن والدراسات القومية لجامعة رايخمان إنّ "(إسرائيل) نفّذت عام 2015 طلبًا بقصف المئات من عناصر داعش"، دون الكشف عمّن طلب ذلك.

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وفي عام 2017، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الاحتلال لارس فابورغ-أندرسن أنّ (تل أبيب) تُزوّد أوروبا بمعلومات مهمة للغاية بشأن تنظيم "داعش" الإرهابي، معتبرًا أنّ على الطرفين أن يتعلما من بعضهما البعض.

وقال: "إننا نتعلم من بعضنا البعض في مجال تخفيف التطرف، ومواضيع أخرى، و(إسرائيل) تُزوّد الاتحاد الأوروبي بمعلومات مهمة، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم "داعش"، وتُعدُّ المعلومات التي تُقدّمها من العيار الثقيل جدًّا وهي تتدفق بحرية بين وكالات الاستخبارات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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