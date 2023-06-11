فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جنرال إسرائيلي سابق: نفّذنا طلبًا بقصف المئات من عناصر "داعش" في 2015

مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

عمليتا إطلاق نار ضمن 13 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

"الكولا دايت".. آثار صحية سيئة خلال ساعة واحدة

إيدرسون يكسب الرهان ويحلق شارب مذيع برازيلي

انطلاق أولى رحلات حجاج "بيت الله الحرام" من قطاع غزة صباح الإثنين

قرار نهائي من ناتشو بشأن مصيره مع ريال مدريد

عرض جديد من نيوكاسل لضم رافينيا لاعب برشلونة

هيئات إسلامية تدعو إلى مجابهة مخطط الاحتلال لتقسيم الأقصى

صحفيّون يرفضون ما تمخَّض من مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين وما ترتَّب عنها

عمليتا إطلاق نار ضمن 13 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

11 يونيو 2023 . الساعة 22:39 بتوقيت القدس
...
مقاومون في الضفة الغربية (أرشيف)

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عمليتا إطلاق نار، ضمن 13 عملًا مقاومًا استهدفت جيش الاحتلال والمستوطنين.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 13 عملًا مقاومًا، تنوعت ما بين عمليتي إطلاق نار، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدٍّ لثلاثة اعتداءات من المستوطنين، وتحطيم لمركبتين تابعتين لهما.

اقرأ أيضًا: مقال| الاحتلال يتجهز لموجة العبوات الناسفة في الضفة الغربية 

ورصد "معطي" اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص، في منطقة سهل مرج بن عامر بجنين، وقرب مستوطنة "شافي شمرون" بنابلس.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة والحجارة صوب مركبات المستوطنين في بلدة عزون قضاء قلقيلية، ما أدى إلى تحطيم عدد من مركباتهم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في بلدة يعبد بجنين، وبلدة حوسان ببيت لحم.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في منطقة العوجا بأريحا، وحطموا مركباتهم بعد رشقها بالحجارة، إلى جانب استهداف المستوطنين قرب حاجز النفق بأريحا والتصدي لهم بالزجاجات الحارقة.

المصدر / حرية نيوز
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المقاومة #عملية إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة