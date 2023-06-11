انطلاق أولى رحلات حجاج "بيت الله الحرام" من قطاع غزة صباح الإثنين

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، حاتم البكري، أن أولى رحلات حجاج قطاع غزة، ستنطلق صباح غد الإثنين.

ووصل البكري قطاع غزة، مساء اليوم الأحد لوداع الحجاج، وكان في استقباله وكيل وزارة الأوقاف بغزة د. عبد الهادي الأغا.

وقال البكري في تصريحات صحفية، إن رحلات الحجاج ستستمر أربعة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يوميا، باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلتان فقط.

ومن المقرر أن يغادر البكري مباشرة يوم غد، بعد وداع حجاج الفوج الأول وعدده 910 حاجاً، عائدا إلى الضفة الغربية لوداع الحجاج هناك، يوم الثلاثاء المقبل.

وشكر المملكة العربية السعودية والسلطات المصرية على تسهيل سفر حجاج غزة، وتذليل كافة الصعاب وتقديم شتى الخدمات لهم.

وأشار إلى أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج قطاع غزة بسهولة ويسر من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي، ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة ومن ثم إلى مكة.

وأضاف البكري أن "الوزارة شكلت عددا من اللجان بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج، كلجنة الوعظ والإرشاد، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، ولجنة التسكين، وغيرها من اللجان".

يذكر أن حصة فلسطين من الحجاج لهذا العام تبلغ ستة آلاف و 600 حاج، من بينهم أربعة آلاف و92 حاجا من الضفة الغربية، وألفان و 508 حاجاً من قطاع غزة، يضاف إليهم مكرمة خادم الحرمين الشريفين والبالغة ألف حاج من أهالي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين