عرض جديد من نيوكاسل لضم رافينيا لاعب برشلونة

جدد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، رغبته في التعاقد مع الدولي البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحفية سبورت الكتالونية، أن نيوكاسل استفسر مؤخراً عن وضع رافينيا مع برشلونة، كما تواصل مع النادي الكتالوني بشأن إمكانية شراء اللاعب.



وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة لم يرد إلى غاية الآن على طلب نيوكاسل، لكن النادي الإنجليزي متمسك بالتعاقد مع النجم البرازيلي، خاصة مع الحديث عن رغبة النادي الكتالوني في بيع بعض لاعبيه بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.



ويسعى نيوكاسل لتعزيز صفوفه بأفضل اللاعبين، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، للظهور بأفضل صورة، فيما يطالب نادي برشلونة بالحصول على مبلغ يفوق 80 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.



وتأهل نيوكاسل لدوري أبطال أوروبا 2023-24، وهو أمر يحقق هدف رافينيا الذي يشترط الرحيل صوب فريق يشارك في البطولة الأوروبية، مما يجعل الصفقة قابلة للتحقق، رغم المعلومات التي تؤكد تفضيل اللاعب البقاء مع برشلونة.



وانتقل رافينيا إلى برشلونة قادمًا من ليدز يونايتد في صيف 2022، مقابل 58 مليون يورو، ومنذ قدومه شارك مع برشلونة في 50 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 12 آخر.



المصدر / فلسطين اونلاين