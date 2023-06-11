هيئات إسلامية تدعو إلى مجابهة مخطط الاحتلال لتقسيم الأقصى

قالت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس، إنّ "مشروع القانون الذي قدّمه عضو كنيست إسرائيلي بحق المسجد الأقصى خطير".

وتابعت الهيئة في بيان أن "المشروع يُعرّض الأقصى للضياع وفرض السياسة الإسرائيلية عليه"، ودعا البيان العرب والمسلمين إلى التحرّك بشكل جدي وفاعل إزاء هذه الخطوة.

وأكدت أنّه "يجب منع دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، كما يجب الخروج من حالة الشجب والاستنكار إلى حالة حماية المسجد الأقصى من كل هذه الانتهاكات والاعتداءات".

وأشار البيان إلى أنّه "يجب أن تعود الحراسة الفعلية لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وأن يقتصر وجود شرطة الاحتلال خارج أبواب الأقصى".

وقال البيان إنّ "المسجد الأقصى هو الخط الأحمر الذي نصرّح به بشكل مستمر ويجب على العلماء القيام بدورهم التوعوي الدعوي بهذا الخصوص".

وطالب الدول العربية والإسلامية بأن تتحمّل المسؤولية الكاملة تجاه المسجد الأقصى المبارك لأنه أمانة في أعناقهم جميعاً.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت قبل أيام أن عضو الكنيست عن حزب الليكود عاميت هليفي بدأ مؤخراً ببلورة خطة هي الأولى من نوعها لتقسيم المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين