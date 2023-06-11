مصر: فُقدان ثلاثة بريطانيين إثر اشتعال يخت في مرسى علم

فُقد ثلاثة سياح بريطانيين، اليوم الأحد، بعدما نشب حريق في يخت كانوا على متنه في البحر الأحمر، في مدينة مرسى علم بجنوب مصر، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر في "فيسبوك"، باندلاع حريق في يخت "على متنه 15 راكبا إنجليزيا"، إضافة إلى 10 من الطاقم ومرشدَين اثنين.

وأشارت إلى إنقاذ 12 سائحا وطاقم المركب والمرشدَين، وتواصل البحث عن "ثلاثة مفقودين... إنجليز".

وتمّ إطلاق عملية بحث للعثور على السائحين البريطانيين الثلاثة، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم.

وعزا بيان أصدرته السلطات المصريّة، الحريق من خلال "الفحص المبدئي"، إلى "حدوث تماس كهربي في غرفة المحركات (باليخت) أدى إلى اندلاع النيران".

ووقع الحادث في ختام رحلة، كان السياح البريطانيون يقومون بها بين السادس من الشهر الحالي، و11 منه، "بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسى علم".

وقال مدير الغطس في قرية مرسى شجرة السياحية، أحمد ماهر: "رأينا دخانا يتصاعد من القارب، كان على بعد حوالي تسعة كيلومترات من الشاطئ.... أنقذهم قارب قريب ونقلهم إلى هنا".

ويُعدّ البحر الأحمر في مصر، والمنتجعات السياحية المطلة عليه، من أبرز عوامل جذب السياح إلى البلد الذي يشكل قطاع السياحة 10 بالمئة على الأقل من إجمالي ناتجه المحلي.

إلا أن البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان (105 ملايين نسمة) يعاني من أزمة اقتصادية حادة، ويعوّل على السياحة التي تعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي، وتساهم في تشغيل أكثر من مليوني شخص.

وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011 والأحداث التي عُرفت بـ "الربيع العربي" وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/ فبراير 2022، ما أثّر على حركة الزائرين من البلدين، وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين.

وتأمل الحكومة المصرية في جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول العام 2028، مقابل 13 مليونا قبل جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويأتي حريق اليخت، بعد يومين من مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل الغردقة على البحر الأحمر.

المصدر / وكالات