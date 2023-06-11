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إنتر ميامي يخسر في أول مباراة بعد إعلان صفقة ميسي

11 يونيو 2023 . الساعة 18:48 بتوقيت القدس
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إنتر ميامي يخسر في أول مباراة بعد إعلان صفقة ميسي

مُني نادي إنتر ميامي الذي ينتظر استقبال النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي، بهزيمة سادسة توالياً السبت أمام نيو إنغلاند، ولا يزال قابعاً في المركز الأخير لترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

وأظهر زملاء الفريق المستقبلي للفائز سبع مرات بالكرة الذهبية مستوى متدنياً للغاية في الأداء، وزاد خروج الجناح الفرنسي كورانتان جان الذي أصيب على ما يبدو بإصابة قوية، الطين بلّة.

وإذ أن الظهور الأول لميسي الذي رحل مؤخراً عن باريس سان جرمان الفرنسي، بالألوان الجديدة للفريق الأميركي، غير متوقع قبل أشهر عدة، لا يبدو أن إنتر ميامي قادر تحسين نتائجه منذ تعيين الأرجنتيني خافيير موراليس مدرباً مؤقتاً بعد إقالة الإنكليزي فيل نيفيل الذي قاد الفريق لمدة موسمين ونصف.

وكان فريق ولاية فلوريدا متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة بعد 51 دقيقة من عمر المباراة، ولم تكن ركلة الجزاء في الدقيقة 84 التي ترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس، كافية لتغيير مسار المواجهة.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ميسي #إنتر ميامي

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