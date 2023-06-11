الحركة الأسيرة تستنكر اعتقال بريطانيا أعضاء من "Palestine Action"

استنكرت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، استمرار السلطات البريطانية اعتقال 7 أعضاء من حركة "Palestine Action" على إثر مناهضتهم لعمل الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، "أقدمت السلطات البريطانية على اعتقال 9 أعضاء من حركة "Palestine Action” التي تقوم بمناهضة الشركات المتواطئة بشكل مباشر مع الاحتلال الصهيوني المستمر لفلسطين وما تبعه من تطهير عرقي لشعبها، ولاحقًا أفرجت عن عضوين وبقي 7 أعضاء رهن الاعتقال".

وأضافت الحركة الأسيرة: نثمن الجهود المبذولة من حركةPalestine Action، والتي تسببت بإغلاق عدة مواقع تابعة لشركة "Elbit" المتخصصة بإنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة وتزويد الاحتلال الصهيوني الفاشي بها، إضافةً لاستهدافها لسلاسل التوريد الخاصة بالشركة؛ وشركات أخرى تقوم بتزويد الاحتلال بالجرافات لهدم منازل الفلسطينيين.

وتابعت: نستنكر قيام شركة "Elbit" البريطانية وغيرها من الشركات بالتسويق لأسلحتها على أنها مختبرة ومجربة في قطاع غزة، وإن هذا السلوك يعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه يعتبر اشتراكًا في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة الأسيرة المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية للوقوف بشكل جاد والتحرك الرسمي والشعبي للضغط على الحكومة البريطانية للإفراج فوراً عن أعضاء Palestine Action المعتقلين.

كما دعت للكف عن التواطؤ البريطاني مع نظام الفصل العنصري الصهيوني منذ صدور وعد بلفور عام 1917م وحتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين