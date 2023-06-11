أهلي الخليل يتعاقد مع نجم غزة الرياضي

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي أهلي الخليل تعاقده مع توفيق البيك نجم فريق غزة الرياضي بعد انتهاء عقده مع العميد، على أن ينضم لتدريبات الفريق الخليلي فور حصوله على تصريح الدخول إلى الضفة الغربية.

أهلي الخليل كشف عن تعاقده مع البيك من خلال الإعلان عن قائمة الفريق والجهاز الفني تحضيرا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعد التوصل لاتفاق مع الكابتن فراس أبو رضوان لتولي تدريب الفريق.

وحصل البيك على ورقة الاستغناء الخاصة به من غزة الرياضي بعد عودته من مصر بداية الموسم الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على أن يواصل مشواره مع الفريق على أن يكون له حرية اختيار وجهته القادمة بعد انتهاء الموسم.

وفي نفس السياق استعاد أهلي الخليل الحارس المخضرم عزمي الشويكي بعد الفترة التي قضاها مع شباب الخليل، بالإضافة المهاجم خلدون الحلمان الذي يعود لصفوف الفريق بعد انقطاعه في الموسم الماضي بسبب الإصابة التي عانى منها إلى جانب انشغاله في عمله الخاص.

ويتطلع أهلي الخليل لاستعادة بريقه في دوري المحترفين بعدما هبط منه قبل موسمين للاحتراف الجزئي، قبل أن يعود في الموسم الماضي لكنه كاد أن يهبط مرة أخرى لولا تدارك نفسه وتصحيح نتائجه.