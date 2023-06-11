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زلزال قوي يضرب اليابان.. وهذه تداعياته على المحطات النووية

11 يونيو 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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هز زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان، اليوم الأحد. ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي". كما لم تصدر تقارير عن مشكلات في المحطات النووية بالمنطقة، ولا عن انقطاع التيار الكهربائي ولا حركة القطارات السريعة التي تعمل في شمال اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال الذي وقع الساعة 6:54 مساء حسب التوقيت المحلي، كان على عمق 136 كيلومترا، وضرب الجزء الجنوبي الغربي من هوكايدو.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز معظم أنحاء الجزيرة، بما في ذلك مدينتا تشيتوزي وأتسوماتشو، مؤكدة على المواطنين ضرورة مراقبة الزلازل القوية التي قد تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الانهيارات الأرضية.

وذكرت محطة "هوكايدو إتش.تي.بي.نيوز" الإخبارية أن خدمات القطارات وقطارات الأنفاق المحلية قد تأخرت، وأنه قد تم إغلاق جزء من الطريق السريع مؤقتا.

وأظهرت لقطات إخبارية شاشة عرض معلقة في سقف مطار هوكايدو، وهي تتأرجح قليلا بسبب الزلزال.

وقال أحد السكان للمحطة التلفزيونية إن الهزة استمرت بين 20 و30 ثانية.

كما شعر السكان في أجزاء من جزيرة هونشو شمالي البلاد -أكبر جزر اليابان حيث تقع العاصمة طوكيو- بهزة أرضية، غير أن طوكيو لم تتأثر.

يُذكر أن اليابان واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل.

المصدر / وكالات
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#زلزال #اليابان

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