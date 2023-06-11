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هنية يعزي والد الشرطي الشهيد خالد مصلح ويشيد بصبر العائلة

11 يونيو 2023 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والد الشرطي الشهيد خالد مصلح، وقدم له التعازي باستشهاد نجله خالد الذي ارتقى أثناء القيام بواجبه لتوفير الأمن للوطن والمواطن.

وأشاد هنية بصبر العائلة وتحملها المسؤولية الوطنية بإبقاء كل الإجراءات المتعلقة باستشهاد الشرطي لدى جهات الاختصاص حفاظا منها على السلم المجتمعي.

وأضاف: "نعزيكم بالشهيد البطل الذي لقي الله وهو في ميدان الدفاع عن سيادة القانون واستتباب الأمن وجلب الفارين من وجه العدالة".

من جانبه عبر والد الشهيد عن التقدير والاعتزاز بدور الأجهزة الأمنية والشرطية ووزارة الداخلية وفي سرعة إلقاء القبض على الجاني وثقته بأن القضاء سيطبق حكم القصاص في القاتل.

ومن ناحية ثانية، ثمن رئيس الحركة موقف عائلة النباهين الذين أكدوا التزامهم بالشرع والقصاص وتبرؤوا من جريمة ابنهم الشنيعة.

واستشهد الملازم خالد مصلح (22 عامًا) من مرتبات المديرية العامة للشرطة برصاص أحد الخارجين عن القانون، أثناء تأدية واجبه في إنفاذ القانون في مخيم النصيرات وسط القطاع، صباح أمس السبت

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #إسماعيل هنية #الشهيد خالد مصلح

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