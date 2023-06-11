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325 انتهاكاً لأجهزة السلطة طالت 54 أسيراً محرراً في الضفة

11 يونيو 2023 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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صعدت أجهزة السلطة خلال شهر مايو الماضي، من انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية على خلفية سياسية والتعبير عن الرأي.

  ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة السلطة 325 انتهاكات بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين.

وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات طالت 67 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال، و54 معتقلاً سياسياً سابقاً، و20 ناشطاً، و4 صحفيين، و4 مهندسين، وطبيبان، و53 من طلبة الجامعات، و6 طلاب مدارس.

  وخلال مايو اعتقلت أجهزة أمن السلطة اثنين من أعضاء المجالس البلدية في الضفة، و3 مطاردين للاحتلال، إضافة إلى فنان.

 وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة في الخليل بواقع 98 انتهاكاً، استهدفت طلاباً من الكتلة الإسلامية وأسرى محررين، وعدد من أنصار حماس على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

  ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل نحو 40 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، يعاني عدد منهم من التعذيب والتضييق والحرمان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #انتهاكات السلطة #الضفة الغربية

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