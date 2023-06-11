لن_يقسم.. حملة الكترونية تتصاعد إسناداً للأقصى

تتفاعل الحملة الإلكترونية الموسومة بـ#لن_يقسم بين النشطاء على مختلف المنصات الإعلامية، لإسناد الجهود المقدسية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم لتقسيم المجسد.

وامتازت الحملة في الأيام الأخيرة بمشاركة شخصيات مؤثرة، ومؤسسات إعلامية بارزة، لدعم جهود حماية الأقصى.

وفي هذا الصدد نعرض فاصلا مرئياً تحت عنوان "#لن_يقسم"، استجابة للحملة المتصاعدة.

وكان العضو في كنيست الاحتلال عن حزب الليكود عميت هليفي، قدم مؤخراً مخططاً لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين