معروف: المؤسسات الحكومية أنهت إجراءاتها لإنجاح موسم الحج

أنهت المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفي مقدَّمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إجراءاتها لإنجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنه تمَّ إتمام القرعة العلنية، مرورًا بالحصول على التأشيرات اللازمة، وإتمام عقود النقل الجوي والبري بمصر والسعودية، وترتيب البعثات المصاحبة، وصولًا لحجز السكن في مكة والمدينة، وتجهيزها لاستقبال الحجاج.

وأكد أن وزارة الصحة أتمَّت تطعيم الحجاج، وإعداد ملف طبي لكل حاج سيَّما أصحاب الأمراض المزمنة، واختيار البعثة الطبية.

وذكر معروف أن وزارة الأوقاف وهيئة المعابر والحدود ووزارة الداخلية والأمن الوطني، ستقوم بمتابعة ترتيبات وداع ومغادرة أفواج الحجيج من قطاع غزة، وإنهاء إجراءات سفرهم في المعبر الفلسطيني بسهولة ويسر.

وأوضح أن الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام قطاع غزة، يغادر غداً الإثنين عبر معبر رفح متوجّهًا إلى مطار القاهرة الدولي وصولًا للمملكة العربية السعودية.

وتتوزَّع مغادرة الحجاج البالغ عددهم 2668 حاجًّا وحاجًّة على مدى أربعة أيام، ويرافقهم في رحلتهم البعثات المعتمدة (الإدارية، الوعظية، الطبية، الإعلامية) لخدمة الحجيج والقيام على راحتهم وتسهيل إتمام المناسك.

وتمنَّى معروف رحلة موفقة لحجاجنا، وأن ينعم الله عليهم بأداء المناسك والعودة إلى قطاع غزة مغفورًا لهم، ودعاهم ليكونوا خير سفراء لشعبنا وقضيتنا في هذا التجمّع التعبّدي المشهود، وهذه التظاهرة الإنسانية متعدّدة الأعراق والجنسيات.

المصدر / فلسطين أون لاين