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مساع لتنظيم "صفوة الحفاظ 2" بمشاركة 1500 حافظ

عماد: "دار القرآن" تسعى لتخريج 1000 حافظ هذا العام

11 يونيو 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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المدير العام لجمعية دار القرآن الكريم والسنة بلال عماد- أرشيف
غزة/ محمد شويدح:

أكد المدير العام لجمعية دار القرآن الكريم والسنة بلال عماد، سعي جمعيته لتخريج 1000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم خلال عام 2023م.

وأوضح عماد لصحيفة "فلسطين" أن دار القرآن أطلقت العديد من البرامج السنوية والصيفية؛ للاهتمام بالأجيال الفلسطينية وتعليمها الأحكام والتعاليم الإسلامية.

وأشار إلى وجود برامج: تثبت حفظ القرآن، مخيمات "المتميز لحفظ القرآن" الصيفية، تفسير وتجويد القرآن وبرنامج صناعة المفسر "ترجمان القرآن" لخدمة الحافظ لأهل مسجده ومنطقته.

وذكر أن دار القرآن تسعى هذا الصيف لتنظيم مشروع "صفوة الحفاظ 2" بمشاركة (1500) طالب وطالبة بشكل يفوق العدد المشارك في المشروع العام الماضي.

ولفت إلى إطلاق دار القرآن العديد من الدورات في الشريعة الإسلامية وحفظ أحاديث السيرة النبوية عدا عن إطلاق مشروع "صناعة القراء" كحاضنة الأصوات الندية.

ونبه إلى مساهمة دار القرآن في إصلاح النزلاء بمراكز التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية، عبر برنامج "من الظلمات إلى النور" ويقوم على تخصيص عدد من الدعاة والمختصين لإصلاح النزلاء عبر تدريسهم أساسيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.

وأفاد بأن دار القرآن الكريم لديها شراكة دولية واسعة مع العديد من المؤسسات والجمعيات عدا عن نجاحها عبر "الأكاديمية الإلكترونية العالمية" لتعليم القرآن الكريم في أكثر من 130 دولة.

وأعلن عماد أن العديد من الختمات القرآنية للقراء الغزيين سترى النور قريبًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#دار القرآن #صفوة الحفاظ

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