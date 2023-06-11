جدول امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" 2023 الدورة الثانية

نشرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لسنة 2023 الدورة الثانية.

ويصدُر برنامج الدورة الثانية للثانوية العامة "توجيهي" عن المركز الوطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي بـ "الوزارة"، ومن المقرّر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" للدورة الثانية يوم الثلاثاء 8 أغسطس/ آب 2023.

وتختلف ترتيب الاختبارات الدورة الثانية عن ترتيب اختبارات الدورة الأولى، حيث يبدأ جدول الاختبارات الدورة الثانية بمادة اللغة الإنجليزية وينتهي الجدول بامتحانات بمادة تكنولوجيا المعلومات، علماً أن توقيت بدء كل الاختبارات الساعة 9:00 صباحاً، مرفق الجدول بالأسفل.

ويعقد الامتحان العملي للفروع المهنية أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس 22-24/8/2023م، وقد يستمر وفق "الوزارة" حتى يوم السبت الموافق 26/8/2023 للتخصصات الإنتاجية.

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ويشمل جدول امتحانات الدورة الثانية في الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام الفروع التالية:

الفرع الأدبي.

الفرع العلمي.

الفرع الشرعي.

فرع الريادة والأعمال.

الفرع الزراعي.

الفرع الصناعي.

الفرع الفندقي.

الفرع المنزلي.

المصدر / فلسطين أون لاين