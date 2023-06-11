فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحفيّون يرفضون ما تمخَّض من مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين وما ترتَّب عنها

استئناف المعارك في الخرطوم بعد انتهاء الهدنة بين طرفي النزاع

الانتظار على أبواب التوجيهي.. دعم أبوي أم محض ادعاء نفسي؟

"الشعبية" تندّد باستدعاء السلطة لموظفين في ائتلاف "أمان"

"الداخلية" تنشر تفاصيل حادثة استشهاد الملازم خالد مصلح

رفض "إخلاء سبيل" المعتقلين السياسيين.. قرارات محاكم الضفة "لا تُحترم ولا تنفّذ"

300 ألف دولار خسائر الصناعات الخشبية بغزة

"قناديل الرحمة".. مشروع لإعمار مصلَّى باب الرحمة لمواجهة مخاطر تهويده

وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

مطلوب محاسب للعمل في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

بناءً على شكوى من ديوان رئاسة السلطة

"الشعبية" تندّد باستدعاء السلطة لموظفين في ائتلاف "أمان"

11 يونيو 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
...

ندَّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بقيام النيابة العامَّة في رام الله، باستدعاء اثنين من العاملين في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بناءً على شكوى مقدَّمة من ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية.

وجاءت تلك الشكوى على خلفية نشر تقرير أمان السنوي "واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022"، الذي اتّهم موظفين كبار في ديوان الرئاسة بالفساد وبابتزاز مستثمرين فلسطينيين، والاستيلاء على أراضٍ لزراعة التمور، وتبييض تمور المستوطنات.

وعدَّت الجبهة في بيان لها ما حصل "انتهاكًا صارخًا لحريّة الرأي والتعبير التي كفلها القانون الفلسطيني والقوانين الدولية وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتغولًا على عمل المؤسسات الفلسطينية، خاصةً التي تراقب أداء السلطة، وتلاحق الفساد الإداري والفاسدين فيها".

وأكدت أن أمان "معروفة بشفافيتها ومهنيتها العالية، واستنفذت كل الإجراءات القانونية وأرسلت خطابًا رسميًّا للسلطة لمتابعة قضايا الفساد المثارة، واستندت في تقريرها حول واقع النزاهة للعام 2022، وكشف قضايا فساد إلى أدلة وبراهين متينة".

اقرأ أيضاً: تقرير استدعاء السلطة لمسؤولي "أمان".. رسالة ترهيب وحماية للفاسدين

وقالت: "بدلًا من متابعة هذه القضايا التي عرضها التقرير، واتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للقضاء على الفساد داخل المؤسسات الرسمية الفلسطينية تقدم السلطة على توجيه سهامها إلى المسؤولين عن هذه المؤسسات، وتبرئة الموظفين الكبار الذين اتهموا بالفساد. كما جاء في بيانها".

ودعت السلطة إلى التوقف عن هذه السياسات والممارسات ووقف كل أشكال الملاحقة والتحريض والاستدعاءات للمؤسسات، واتخاذ خطوات عاجلة لملاحقة الفاسدين وعدم التغطية على جرائم الفساد داخل المؤسسات الرسمية، وفتح تحقيقات عاجلة لكل القضايا الخطيرة التي وردت في تقرير ائتلاف أمان بما فيها ضمان الشفافية في شغل المناصب السياسية والوظائف المدنية والقضاء والتشريع، ومراكز اتخاذ القرار وعدم حصرها في مؤيّدي السلطة الحاكمة، ومتابعة حالات ترقيات لمسؤولين كبار في ديوان الرئاسة تجاوزت القانون، وعزَّزت من تنفذهم وقيامهم بمسلكيات تخالف القانون وتتعدَّى على الحريات. كما قالت.

وأكدت على ضرورة تصدّي الجميع لكل حالات الفساد داخل المؤسسات الفلسطينية، مشدّدةً أنه لا حصانة لأي فاسد مهما كان وزنه أو درجته الوظيفية أو نفوذه من أعلى مراتب سلم الهرم في السلطة حتى أدناه، وأن كل من تورَّط في ملفات فساد يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة والملاحقة. وفق نص بيانها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الشعبية #ائتلاف أمان #تبييض تمور المستوطنات #النيابة العامة في رام الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة