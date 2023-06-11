وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة لتخصصات (التمريض - القبالة) وذلك على النحو التالي:
أولاً: وظيفة مدربة عملي تمريض
تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدربة تمريض عملي وفقاً للشروط التالية:
- حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم التمريض أو القبالة بتقدير جيد جدا (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.
- خبرة عملية 3 سنوات على الأقل في مجال التمريض أو القبالة.
- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.
- يفضل من لديها معرفة جيدة بالحاسوب وبرامج الأوفيس.
- يفضل من لديها دورة إعداد مدربين (TOT).
ثانياً: وظيفة مدرب عملي تمريض صحة نفسية
تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرب عملي تمريض صحة نفسية وفقاً للشروط التالية:
- حاصل/ة على درجة البكالوريوس في التمريض بتقدير جيد جدا (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.
- يفضل أن يكون حصلًا على دبلوم عالي أو ماجستير في الصحة النفسية.
- خبرة عملية في مجال تمريض الصحة النفسية (3) سنوات على الأقل.
- يفضل من يعمل في مجال تمريض الصحة النفسية.
- يفضل من لديه معرفة جيدة بالحاسوب وبرامج الأوفيس.
- حاصل على دورة TOT.
- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف أعلاه من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي:
- آخر موعد للتقدم بتاريخ 17-06-2023م.