وظائف شاغرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة لتخصصات (التمريض - القبالة) وذلك على النحو التالي:

أولاً: وظيفة مدربة عملي تمريض

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدربة تمريض عملي وفقاً للشروط التالية:

- حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم التمريض أو القبالة بتقدير جيد جدا (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.

- خبرة عملية 3 سنوات على الأقل في مجال التمريض أو القبالة.

- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.

- يفضل من لديها معرفة جيدة بالحاسوب وبرامج الأوفيس.

- يفضل من لديها دورة إعداد مدربين (TOT).

ثانياً: وظيفة مدرب عملي تمريض صحة نفسية

تعلن عمادة التمريض وعلوم الصحة عن حاجتها لمدرب عملي تمريض صحة نفسية وفقاً للشروط التالية:

- حاصل/ة على درجة البكالوريوس في التمريض بتقدير جيد جدا (80%) على الأقل من جامعة معترف بها.

- يفضل أن يكون حصلًا على دبلوم عالي أو ماجستير في الصحة النفسية.

- خبرة عملية في مجال تمريض الصحة النفسية (3) سنوات على الأقل.

- يفضل من يعمل في مجال تمريض الصحة النفسية.

- يفضل من لديه معرفة جيدة بالحاسوب وبرامج الأوفيس.

- حاصل على دورة TOT.

- مرونة في العمل حسب الاوقات التي تحددها إدارة العمادة في مقر الكلية في غزة أو فرع الكلية في خانيونس.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف أعلاه من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي:

https://career.ucas.edu.ps/

- آخر موعد للتقدم بتاريخ 17-06-2023م.