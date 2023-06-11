مطلوب محاسب للعمل في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

إعلان توظيف صادر عن جمعية إعمار للتنمية والتأهيل تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب للعمل في الجمعية وفق الشروط والمواصفات التالية:

الشروط الوظيفية:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة من جامعة مُعترف بها، بمعدل جامعي لا يقل عن 75%.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال وسيتم تفضيل الخبرات الأعلى من ذلك.

- القدرة على إعداد التقارير المالية، والموازنات والميزانيات.

- إجادة التعامل مع البرامج المالية والمحاسبية مثل " الأصيل المحاسبي وغيره ".

- لديه مهارة عالية في استخدام برامج الحاسوب والانترنت وخاصة برامج Ms Office.

- لديه مهارة عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل.

- القدرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط وإمكانية العمل خارج أوقات الدوام.

المهام والمسؤوليات:

- المشاركة في إعداد الجانب المالي للخطة السنوية الخاصة بالمؤسسة.

- المشاركة في إعداد الدراسات والإحصائيات المالية الخاصة بالمؤسسة.

- إعداد التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة.

- حفظ نسخة عن الوثائق أو المستندات المالية كنسخة ورقية وإلكترونية.

- الالتزام بالعمل وفق النظم واللوائح المالية المنظمة للعمل تحت إشراف المسئول المباشر.

- المشاركة في لجان المشتريات الخاصة بالمؤسسة وكذلك المشاركة في لجان الجرد السنوي أو الطارئ.

- فتح سجلات وقيود لجميع المعاملات المالية المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بها .

- مراجعة وتدقيق كافة المستندات والأوراق المالية التي يتعامل بها والتأكد من مطابقتها وفق النظم واللوائح المعمول بها.

- المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية والميزانيات الختامية حسب طبيعة عمل المؤسسة.

- اقتراح أوجه الترشيد أو ضبط الإنفاق في بعض البنود، ورفع تقرير بذلك لرئيسه المباشر.

- تدقيق المعاملات المالية والمطالبات والعطاءات وأي وثائق أخرى لها صلة بالإنفاق.

- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/PGNuQF9PVHJwJW9U7

- يبدأ التسجيل للوظيفة من تاريخ 11/06/2023م حتى 15/06/2023م.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة خان يونس.

- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.

- سيتم تحديد الراتب حسب الخبرة، مع العلم أن أول ثلاث شهور هي فترة تجريبية.

- العنوان: (خان يونس – حي الأمل – بجوار مديرية الشؤون الاجتماعية).