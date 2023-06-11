مطلوب محاسب للعمل في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

إعلان توظيف صادر عن جمعية إعمار للتنمية والتأهيل تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب للعمل في الجمعية وفق الشروط والمواصفات التالية:
الشروط الوظيفية:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة من جامعة مُعترف بها، بمعدل جامعي لا يقل عن 75%.
- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في هذا المجال وسيتم تفضيل الخبرات الأعلى من ذلك.
- القدرة على إعداد التقارير المالية، والموازنات والميزانيات.
- إجادة التعامل مع البرامج المالية والمحاسبية مثل " الأصيل المحاسبي وغيره ".
- لديه مهارة عالية في استخدام برامج الحاسوب والانترنت وخاصة برامج Ms Office.
- لديه مهارة عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل.
- القدرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط وإمكانية العمل خارج أوقات الدوام.
المهام والمسؤوليات:
- المشاركة في إعداد الجانب المالي للخطة السنوية الخاصة بالمؤسسة.
- المشاركة في إعداد الدراسات والإحصائيات المالية الخاصة بالمؤسسة.
- إعداد التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة.
- حفظ نسخة عن الوثائق أو المستندات المالية كنسخة ورقية وإلكترونية.
- الالتزام بالعمل وفق النظم واللوائح المالية المنظمة للعمل تحت إشراف المسئول المباشر.
- المشاركة في لجان المشتريات الخاصة بالمؤسسة وكذلك المشاركة في لجان الجرد السنوي أو الطارئ.
- فتح سجلات وقيود لجميع المعاملات المالية المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بها .
- مراجعة وتدقيق كافة المستندات والأوراق المالية التي يتعامل بها والتأكد من مطابقتها وفق النظم واللوائح المعمول بها.
- المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية والميزانيات الختامية حسب طبيعة عمل المؤسسة.
- اقتراح أوجه الترشيد أو ضبط الإنفاق في بعض البنود، ورفع تقرير بذلك لرئيسه المباشر.
- تدقيق المعاملات المالية والمطالبات والعطاءات وأي وثائق أخرى لها صلة بالإنفاق.
- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/PGNuQF9PVHJwJW9U7
- يبدأ التسجيل للوظيفة من تاريخ 11/06/2023م حتى 15/06/2023م.
- أن يكون المتقدم من سكان محافظة خان يونس.
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.
- سيتم تحديد الراتب حسب الخبرة، مع العلم أن أول ثلاث شهور هي فترة تجريبية.
- العنوان: (خان يونس – حي الأمل – بجوار مديرية الشؤون الاجتماعية).