حرائق الغابات الكندية مستمرة وتحذير من إمكانية امتدادها لآخر الصيف

حذَّر مسؤول كندي يوم السبت من أن الحرائق المستعرة قد تستمر "طوال الصيف" فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع اضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم.

ويأتي ذلك عقب احتراق نحو 17800 ميل مربع منذ بداية العام، وهو أعلى بكثير من المعدَّلات السابقة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع من بقية العالم نتيجة تغيّر المناخ.

هذا واستعرت الحرائق مجدَّدًا خصوصًا في غرب البلد بعد أيام عدّة من الهدوء، حيث شهدت بلدة إدسون في ألبرتا ليل الجمعة عملية إجلاء ثانية منذ مايو.

من جهته، أوضح كبير المسؤولين الإداريين في مقاطعة يلوهيد حيث تقع إدسون وك مرسييه، أن "الحريق خارج عن السيطرة لدرجة أن بعض أطقم الغابات اضطرت إلى التراجع، ولا يمكنها مكافحة هذه النار".

وأفادت المقيمة هايلي ويتس في حديثها لمحطة "سي بي سي" بأن إجلاء إدسون تمَّ في شكل "قافلة ضخمة" من الأشخاص الفارين من المدينة، مضيفة: "عندما تشعر بالذعر، كل ما تفكر فيه هو الهروب... لكن بمجرد مغادرتك في السيارة تسأل: ماذا لو لم يعد منزلي موجودًا عندما أعود؟"

هذا وتمَّ إخلاء بلدة تامبلر ريدج التي يبلغ عدد سكانها 2400 شخص في مقاطعة بريتيش كولومبيا مع اقتراب حريق على بعد بضعة أميال.

أما في شرق البلد، فبيَّن وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل صباح يوم السبت أن الوضع في الأجزاء الوسطى والشمالية الغربية من المقاطعة لا يزال صعبًا وبلدات عدَّة مهدَّدة، حيث وصف الحرائق في شمال شرق كيبيك بأنها "مستقرة".

وأكمل: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ كيبيك التي نشهد فيها مكافحة الكثير من الحرائق وإجلاء العديد من الناس... سنخوض معركة نعتقد أنها ستستمر طوال الصيف".

وصدرت أوامر إجلاء لنحو 14 ألف شخص في المقاطعة، كما أعلنت السلطات البيئية أن هناك 416 حريقًا نشطًا في البلد، صنف 203 منها على أنها خارجة عن السيطرة.

المصدر / وكالات