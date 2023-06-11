المفاعل الأخير في زاباروجيا يغلق وسط استمرار القتال والفيضان

أكدت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أنها وضعت آخر مفاعل عامل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في حالة ”إغلاق بارد” - وهو إجراء احترازي للسلامة وسط فيضانات كارثية من جرَّاء انهيار سدٍّ مجاور في ظل الحرب المستمرة منذ 16 شهرًا.

خمسة مفاعلات من أصل ستة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، هي بالفعل في حالة إغلاق بارد، حيث يتم إدخال جميع قضبان التحكم في قلب المفاعل لوقف تفاعل الانشطار النووي وتوليد الحرارة والضغط.

وقالت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية (إنرجواتوم) في بيان: "إنه لا يوجد تهديد مباشر” لمحطة زاباروجيا بسبب انهيار سد كاخوفكا على نهر دنيبر، الذي أجبر الآلاف على الفرار من الفيضانات، وأدَّى إلى انخفاض حاد في مستويات المياه في الخزان المستخدمة للمساعدة في تبريد المنشأة".

وأَضافت: "إن المفاعل الأخير تمَّ وضعه في حالة إغلاق بارد الخميس، مضيفة أن المفاعلات الأخرى ضمن القرار تشمل القصف بالقرب من الموقع الذي ألحق أضرارًا بالخطوط الهوائية التي تربط المحطة بنظام الطاقة الأوكراني".

مع توقف جميع التفاعلات النووية، تنخفض درجات الحرارة والضغط داخل المفاعلات تدريجيًا، مما يقلّل من الكثافة المطلوبة لتبريد الوقود المشع بالماء، هذا هو وضع التشغيل الأكثر أمانًا لمحطة الطاقة النووية.

ولا يزال موظفو إنرجواتوم يعملون في محطة الطاقة، على الرغم من أنها لا تزال تحت سيطرة الروس.

وحدات الطاقة بالموقع لا تعمل منذ سبتمبر من العام الماضي، ومن المقرَّر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا في الأيام المقبلة.

المصدر / وكالات