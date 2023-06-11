11 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1948 إعلان الهدنة الأولى بين العرب والكيان العبري بعد أن كانت المعركة لمصلحة العرب إجمالًا.
- 1964 الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.
- 1958 مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
- 1967 العدو الصهيوني يهدم حي المغاربة بالقدس والمغاربة تعود جذور إقامتهم في الحي إلى عام 296ه/909م، بهدف مجاورة المسجد الأقصى المبارك.
- 1971 الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.
- 1982 سوريا والكيان العبري يوافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد 5 أيام من القتال بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
- 2003 الاستشهادي عبد المعطي شبانه من كتائب القسام يفجر نفسه داخل حافلة ركاب في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 16 مستوطناً وإصابة أكثر من 75 آخرين بجروح مختلفة.
- 2003 استشهاد المقاومين تيتو مسعود وسهيل أبو نحل و5 مواطنين آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية بمدينة غزة.
- 2004 السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
- 2009 منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.
- 2010 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.
- 2016 مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.
المصدر / فلسطين أون لاين