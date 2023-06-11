فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار الخضار والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

تخللها مواجهات واعتقالات.. حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد 11 يونيو

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل عددًا من المواطنين

مقاومون يستهدفون حاجزًا للاحتلال قرب مستوطنة شافي شمرون

تحذير من سرطان نادر.. ما أعراضه؟

تعيين هاني أبو ريالة مدرباً لأحد أندية غزة

" السويركي " يترك العميد .. ويتولى تدريب فريق جديد بالضفة الغربية

حلويات صحية لمرضى السكري!

11 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

11 يونيو 2023 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
...
11 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1948 إعلان الهدنة الأولى بين العرب والكيان العبري بعد أن كانت المعركة لمصلحة العرب إجمالًا.
  • 1964 الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.
  • 1958 مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
  • 1967 العدو الصهيوني يهدم حي المغاربة بالقدس والمغاربة تعود جذور إقامتهم في الحي إلى عام 296ه/909م، بهدف مجاورة المسجد الأقصى المبارك.
  • 1971 الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.
  • 1982 سوريا والكيان العبري يوافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد 5 أيام من القتال بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
  • 2003 الاستشهادي عبد المعطي شبانه من كتائب القسام يفجر نفسه داخل حافلة ركاب في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 16 مستوطناً وإصابة أكثر من 75 آخرين بجروح مختلفة.
  • 2003 استشهاد المقاومين تيتو مسعود وسهيل أبو نحل و5 مواطنين آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية بمدينة غزة.
  • 2004 السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
  • 2009 منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.
  • 2010 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.
  • 2016 مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.
المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث عربية #أحداث عالمية #أحداث فلسطينية #11 يونيو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة