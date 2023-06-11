11 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 يونيو/ حزيران العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 إعلان الهدنة الأولى بين العرب والكيان العبري بعد أن كانت المعركة لمصلحة العرب إجمالًا.

إعلان الهدنة الأولى بين العرب والكيان العبري بعد أن كانت المعركة لمصلحة العرب إجمالًا. 1964 الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.

الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة. 1958 مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.

مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه. 1967 العدو الصهيوني يهدم حي المغاربة بالقدس والمغاربة تعود جذور إقامتهم في الحي إلى عام 296ه/909م، بهدف مجاورة المسجد الأقصى المبارك.

العدو الصهيوني يهدم حي المغاربة بالقدس والمغاربة تعود جذور إقامتهم في الحي إلى عام 296ه/909م، بهدف مجاورة المسجد الأقصى المبارك. 1971 الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.

الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. 1982 سوريا والكيان العبري يوافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد 5 أيام من القتال بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

سوريا والكيان العبري يوافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد 5 أيام من القتال بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي للبنان. 2003 الاستشهادي عبد المعطي شبانه من كتائب القسام يفجر نفسه داخل حافلة ركاب في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 16 مستوطناً وإصابة أكثر من 75 آخرين بجروح مختلفة.

الاستشهادي عبد المعطي شبانه من كتائب القسام يفجر نفسه داخل حافلة ركاب في القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 16 مستوطناً وإصابة أكثر من 75 آخرين بجروح مختلفة. 2003 استشهاد المقاومين تيتو مسعود وسهيل أبو نحل و5 مواطنين آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية بمدينة غزة.

استشهاد المقاومين تيتو مسعود وسهيل أبو نحل و5 مواطنين آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية بمدينة غزة. 2004 السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. 2009 منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.

منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي. 2010 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.

افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا. 2016 مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق، الأول نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.

المصدر / فلسطين أون لاين