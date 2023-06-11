تخلَّلتها مواجهات واعتقالات.. حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرّقة بالضفة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية، تخلَّلتها مواجهات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: الأسير المحرَّر والجريح غانم حمارشة، والفتى عبود جعفر الطاهر، والطفل عبود محمد الداود حمارشة، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم في بلدة يعبد قضاء جنين.

وأطلقت مجموعة من المقاومين في ساعات الفجر الأولى النار تجاه حاجز عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة شافي "شمرون" المقامة على أراضي غرب نابلس.

واعتدى مستوطنون على المواطنين في الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا من مخيم جنين، واستولت على جرافة في قلقيلية.

مخيم جنين

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله محمود صابر الجربوع من مخيم جنين، في أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري قضاء نابلس.

وفي قلقيلية، استولت قوات الاحتلال، على جرَّافة في بلدة كفر ثلث للمزارع أمير غرابة، خلال قيامه باستصلاح أراضٍ زراعية في الجهة الشرقية للبلدة، بذريعة العمل في منطقة مصنفة "ج".

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، على المواطنين في حي واد الحصين وحارة جابر وشارع الشهداء، وسط المدينة.

كلاب المستوطنين

وأطلق المستوطنون كلابهم صوب المستوطنين ورشقوهم بالحجارة، إضافة لرشّهم بغاز الفلفل، ما تسبَّب بإصابة عدد منهم بحالات إغماء، فيما اعتدوا بالضرب على الشاب محمد أحمد حسن الشواهين، في أثناء رعيه الأغنام بمنطقة "خلال العدرة"، في مسافر يطا قضاء الخليل، ما أدَّى إلى إصابته برضوض.

ووثَّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 492 اعتداء إسرائيليًّا نفذها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في أنحاء متفرّقة من الضفة الغربية والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين