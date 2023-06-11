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مقاومون يستهدفون حاجزًا للاحتلال قرب مستوطنة شافي شمرون

11 يونيو 2023 . الساعة 02:15 بتوقيت القدس
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مقاومون يستهدفون حاجزًا لقوات الاحتلال

أطلق مقاومون فلسطينيون، فجر الأحد، النار صوب حاجز لقوات الاحتلال الإسرائيلي قُرب مستوطنة شافي شمرون غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا الحاجز كردٍ على جرائم الاحتلال المتواصلة وحملاته المسعورة بحق المواطنين الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء السبت، ثلاثة شبان من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان على حاجز دير شرف غرب نابلس، ونقلتهم إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم بحُجة أنهم مطلوبون لديها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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