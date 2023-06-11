تحذير من سرطان نادر.. ما أعراضه؟

يوجد العديد من الأشياء التي يمكن أن تكون لدى الناس حساسية منها، بما في ذلك الأطعمة والأدوية والحيوانات.

وفي هذا الوقت من العام، تصبح حبوب التلقيح السبب الرئيس لإثارة تفاعلات الحساسية.

ويمكن أن تشمل أعراض هذه الحالة الشائعة انسداد الأنف والعينين المائيتين وفقدان الشم.

ومع ذلك، فهذه أيضًا أعراض لسرطان أقل شهرة، قد يكون قاتلًا إذا لم يعالج في الوقت المناسب.

ويؤثر في تجويف الأنف (المساحة خلف أنفك) والجيوب الأنفية (تجاويف صغيرة مملوءة بالهواء داخل أنفك وعظام الوجنتين والجبهة).

ومن المعروف أيضًا أن السرطان ينتشر في العقد الليمفاوية، وهي شبكة من الغدد في جميع أنحاء الجسم، تعمل على تصريف السوائل والفضلات.

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وأكثر أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية شيوعًا هو انسداد الأنف الذي "لا يزول".

وعلى عكس أعراض رد الفعل التحسسي، فإنه عادة ما يؤثر في جانب واحد فقط.

وتشمل العلامات الشائعة الأخرى للسرطان، نزيفًا في الأنف، انخفاضًا في حاسة الشم، سيل المخاط من أنفك، يمكن أن يكون دمويًّا، وخروج المخاط إلى مؤخرة أنفك وحلقك.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS): "يمكن أن تكون هذه الأعراض مشابهة للحالات الأكثر شيوعًا والأقل خطورة، مثل الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية".

وكما هو الحال مع معظم أنواع السرطان، يمكن أن تصبح أعراض سرطان الأنف والجيوب الأنفية أكثر حدة ويتطور المرض.

وفي مراحله اللاحقة، يمكن أن يسبب فقدانًا جزئيًّا للرؤية وتورمًا في الغدد بالرقبة وألمًا في الوجه.

وتشمل الأعراض المتأخرة الأخرى لسرطان الأنف والجيوب الأنفية، خدرًا في الوجه لا يزول، خاصة في أعلى الخد، انتفاخ الغدد في الرقبة، رؤية مزدوجة، وانتفاخ العين، وقد تبدو العين دامعة لا تزول، فضلًا عن ألم أو ضغط في أذن واحدة، ونتوء أو نمو مستمر على وجهك أو أنفك أو سقف فمك.

وإذا واجهت أيًّا من هذه الأعراض، يجب عليك التحدث إلى طبيبك العام، خاصة إذا استمرت.

وتنصح هيئة (NHS) بالقول: "من غير المرجح أن تكون ناجمة عن سرطان الأنف أو الجيوب الأنفية، لكن الأمر يستحق أن تُفحص".

ويمكن أن تشمل أعراض الحساسية ما يلي:

– سيلان الأنف أو العطس.

– ألمًا حول خديك أو عينيك أو جبهتك.

– السعال والصفير أو ضيق التنفس.

– حكة في الجلد أو طفحًا جلديًّا بارزًا.

– الإسهال.

– الشعور بالمرض.

– انتفاخ العينين أو الشفتين أو الفم أو الحلق.

وبنحو أكثر تحديدًا، يمكن أن تتسبب حمى القش في العطس والسعال وسيلان الأنف أو انسداده وحكة في العينين واحمرارها وحكة في الحلق والفم والأنف والأذنين وفقدان الرائحة وآلام حول الصدغ والجبهة والصداع وآلام الأذن والتعب.

المصدر / وكالات