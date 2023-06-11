تعيين هاني أبو ريالة مدرباً لأحد أندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

توصل نادي الصلاح الرياضي لاتفاق مع الكابتن هاني أبو ريالة، لتولى مهمة تدريب فريق كرة القدم في دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب الموسم القادم.

واتفق أبو ريالة مع إدارة الصلاح على ترتيب أوراق الفريق، وتدعيمه ببعض اللاعبين المميزين، من أجل تحقيق الهدف المنشود بالعودة لدوري الدرجة الأولى.

وتُعتبر هذه المهمة الرسمية الثانية للكابتن أبو ريالة، على رأس الجهاز الفني، حيث سبق له العمل مدربا لفريق الجلاء لفترة قصيرة، ومساعدا للمدرب ضمن الجهاز الفني في ناديَي الصداقة والهلال، علما أنه حاصل على دورة تدريب "b".

ولعب أبو ريالة مع ناديه الصداقة لأكثر من "15" عاما، وحصل معه على بطولتَي الدوري والكأس، كما لعب لأندية الأهلي والأقصى الصلاح قبل عدة سنوات.