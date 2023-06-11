" السويركي " يترك العميد .. ويتولى تدريب فريق جديد بالضفة الغربية

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي شباب يطا عن تعيين الكابتن إبراهيم السويركي، مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم القادم 2023/2024.

وترك السويركي مهمة المدرب المساعد لفريق نادي شباب الخليل، عميد أندية الضفة الغربية، وانتقل لتدريب فريق شباب يطا، أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

وأكد السويركي، أنه اتفق مع مجلس الإدارة مع تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد، من أجل المنافسة على الصعود لدوري الدرجة الأولى، متمنيا أن يحقق انجاز جديد في مسيرته التدريبية.

وسبق للسويركي أن قاد فريق دار صلاح للتأهل لدوري الدرجة الثانية، كما قاد تدريب فريق شباب دورا، وقطاع الناشئين بناديي شباب وأهلي الخليل، علماً أنه يحمل شهادة تدريب B.

وانتقل السويركي للعب بالضفة الغربية عام 2008، قادما من نادي اتحاد الشجاعية، كما أنه كان أحد أبرز لاعبي خط الوسط في فلسطين بداية الألفية، ولعب في صفوف المنتخب الوطني لسنوات عديدة.