حلويات صحية لمرضى السكري!

قالت إيلينا نيكولاييفنا أندريفا، نائبة مدير المركز القومي لبحوث الغدد الصماء بوزارة الصحة الروسية، إن مريض السكري لا يتم منعه من كل الأطعمة السكرية، ولكن يفضل أن يتناول أطعمة بها "محلى" وذلك بدلًا من استخدام السكر الأبيض.

وأوضحت الأخصائية الروسية في تصريحات لصحيفة برافدا الروسية، أن كل مريض سكري له حلويات محددة يتم إخبار المريض بها، لكن بعد الخضوع للكشف وقياس مستوى السكر في الدم.

اقرأ أيضا: السكري يصيب عشرات الملايين في دولة واحدة



وأكدت الأخصائية الروسية أنه لا يمكن استخدام جميع المنتجات التي تحمل ملصق "لمرضى السكر" مع كل مرضى السكري.

في السياق ذاته، يقول أطباء في موقع ويب طب المتخصص في الشأن الطبي، إنه يمكن استبدال السكر ببدائل أخرى صحية تعطي المذاق السكري الحلو في نفس الوقت، ولكن لا يجب ألا يغفل الأشخاص أن هذه البدائل تحتوي على سعرات حرارية أيضًا، لكنها أكثر فائدة من السكر الأبيض.

بدائل السكر الأقل ضررًا

سكر جوز الهند

سكر التمر

شراب القيقب

العسل الخام

أهمية اقتناء جهاز قياس السكر

وتشير التقارير الطبية إلى أن جهاز قياس السكر في الدم المنزلي يمكن أن يكون أداة مهمة في إدارة المرض ومنع المزيد من المضاعفات، وللقياس، يتم استخدام جهاز مراقبة الغلوكوز المستمر، أو عن طريق جهاز إلكتروني محمول يسمى مقياس السكر في الدم باستخدام قطرة صغيرة من دمك.

وسبق أن وجد باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أدى إلى انخفاض السكر في الدم بنسبة 74%.

في وقت سابق، أوضحت أخصائية الغدد الصماء نيكي كاي أن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات يمكن أن يشير إلى مشكلة خطيرة.

يشار إلى ان هناك حوالي 537 مليون بالغ (1 من 11) متعايشين مع مرض السكري عام 2021، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المصابين بداء السكري إلى 643 مليون بحلول عام 2030.

كما أن هناك 1 من كل شخصين بالغين مصابين بالسكري لا يتم تشخيصهم مما يعادل (232 مليون شخص) 1 من كل 5 مريض بالسكري يبلغ من العمر فوق 65 سنة.

اقرأ أيضا: مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين





المصدر / وكالات