أفرج عنه قيل أسابيع.. مقتل أسير محرر بشجار عائلي في جنين

أعلنت شرطة رام الله، الليلة، مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، خلال شجار في مخيم جنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن مواطنًا يبلغ من العمر 43 عامًا قتل بعد إطلاق النار عليه، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، خلال شجار وقع في مخيم جنين.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها لتطويق الشجار والسيطرة عليه.

فيما أوضحت مصادر محلية، بوفاة الأسير المحرر خليل مصباح من مخيم جنين إثر إصابته بشجار عائلي، وقد أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل شهر بعد أن أمضى نحو 20 عامًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين