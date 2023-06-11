ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024

تعهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت، بهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن، خلال انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر 2024، مؤكدًا أنه لن يستسلم أبدًا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام حشد من أنصاره بالحزب الجمهوري، في جورجيا.

وفي مستهل كلمته، قال ترامب إنه سوف يتقدم لخوض السباق الرئاسي في 2024، وسيعمل على جعل الولايات المتحدة الأميركية دولة عظمى من جديد.

وأضاف أنه سيواجه الغش والتزوير في الانتخابات المقبلة.

وكان ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، قد وجهوا، الجمعة، 37 تهمة جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.

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في المقابل، اتهم ترامب، خصومه السياسيين بالتدخل الانتخابي.

وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.

ومن المقرر أن يخوض ترامب انتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر / تشرين الثاني 2024.

المصدر / وكالات