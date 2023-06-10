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في أقوى تحذير.. مسؤول روسي يهدد بضرب دول أوروبية

10 يونيو 2023 . الساعة 23:16 بتوقيت القدس
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حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، من شن ضربات ضد دول أوروبية في حال اصطفت قوات الناتو إلى جانب أوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وتعليقا على تصريحات الأمين العام السابق للناتو أندريه فوغ راسموسن، الذي قال إن بعض الدول الأعضاء في الحلف قد ترسل قوات إلى أوكرانيا بشكل فردي، تساءل ميدفيديف عما "إذا كان سيؤخذ برأي سكان هذه الدول في مثل تلك الخطوة".

وتابع: "حسنًا، هل سألت سكان هذه البلدان من منهم يريد الحرب مع روسيا؟ هل يريدون حقا ضربات تفوق سرعة الصوت على أوروبا؟".

وتساءل ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس الروسي في الفترة 2008-2012، عن رأي الولايات المتحدة لأنه "سيؤثر عليهم أيضا".

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوروبا #أوكرانيا

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