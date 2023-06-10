الطائي السعودي ينافس برشلونة وريال مدريد على برناردو سيلفا

دخل نادي الطائي السعودي وبشكل غير متوقع، في سباق المنافسة على ضم الدولي البرتغالي، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، برناردو سيلفا، لضمه إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.



ويسعى الطائي بكل قوة إلى دعم صفوفه بلاعبين عالميين على غرار الأندية الأخرى في مسابقة دوري روشن للمحترفين، من أجل المنافسة على بطولة خلال الموسم القادم.



وأكد الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نادي الطائي السعودي يستهدف ضم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.



وكانت بعض الأندية الأوروبية، أبرزها نادي برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، قد استهدفوا النجم البرتغالي سيلفا لضمه في الصيف المقبل، لتكون المنافسة من النادي السعودي على ضم نجم السيتي صعبة جدًا.



جدير بالذكر، أن عقد برناردو سيلفا ينتهي مع مانشستر سيتي في صيف 2025، إلّا أن اللاعب قرر الرحيل في الصيف الحالي، بعد أن سجل أرقامًا ليست بالجيدة هذا الموسم، بتسجيل 5 أهداف وصنع 7 أخرى في 51 مباراة، وبمعدل دقائق لعب وصل حدود 3249 دقيقة.

المصدر / فلسطين اونلاين