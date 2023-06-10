خدمات المغازي يقاطع اجتماع رئيس اتحاد السلة مع الأندية

غزة/ وائل الحلبي:

رفض نادي خدمات المغازي حضور الاجتماع الذي عقده إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، الذي وصل أمس إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الاتحاد.

ورفض مجلس إدارة المغازي المشاركة في الاجتماع الذي جرى عصر اليوم السبت، مع اقتراب صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية في الطعن المقدم من جانب الاتحاد على قرار المحكمة الرياضية الفلسطينية.

وكانت المحكمة الرياضية الفلسطينية قد حكمت بإعادة ترتيب الفرق وتخسير كافة الأندية التي استفادت من فترة القيد الثالثة وهو ما يعني أن المغازي سيكون بطلاً للدوري.

ورغم قرار المحكمة الرياضية لمصلحة المغازي إلا أن اتحاد كرة السلة لم يلتزم ولم يطبق قرار المحكمة الرياضية وأبقى القرارات على حالها بتتويج البريج باللقب الذي جرى في الملعب دون أن يستكمل الإجراءات الإدارية والمالية للتتويج، قبل أن يتوجه للمحكمة الدولية للطعن على القرار.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدولية قرارها النهائي في القضية نهاية شهر يونيو الجاري.

وفي سياق متصل قام عدد من لاعبي فريق شباب المغازي بتوجيه رسالة للسيد حبش خلال حضوره مباريات نصف نهائي كأس غزة لكرة السلة، حيث ارتدى بعض اللاعبين قمصان كُتب عليها "لا سلة بدون خدمات المغازي"، في رسالة منهم على أهمية وجود الفريق في بطولات كرة السلة خاصة وأنه يعد المنافس الأبرز رفقة خدمات البريج على مختلف مسابقات كرة السلة.