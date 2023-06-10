للأسبوع الـ23.. الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تجددت مساء اليوم السبت الاحتجاجات ضد حكومة المستوطنين الفاشية وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي.

وتظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في تل أبيب وحيفا والخضيرة ورحوفوت وكريات شمونة ورعنانا ونهاريا وكفار سابا وبئر السبع وأشدود وإيلات، وعشرات المواقع الأخرى.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها "حان وقت إسقاط الدكتاتور"، و"حكومة العار".

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن رسالة التظاهرات اليوم هي أن "يوم الأربعاء المقبل كل شيء قد يشتعل"، في إشارة إلى موعد التصويت على ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

المصدر / وكالات