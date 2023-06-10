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غوارديولا يكشف أسرار نجاحه وعلاقة ميسي وهالاند ببطولاته

10 يونيو 2023 . الساعة 21:50 بتوقيت القدس
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غوارديولا يكشف أسرار نجاحه وعلاقة ميسي وهالاند ببطولاته

نسب المدرب الإسباني بيب غوارديولا نجاحاته الرئيسية إلى لاعبيه الكبار في الأندية التي أشرف عليها، ذاكرًا بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عشية نهائي دوري أبطال أوروبا لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي أمام إنتر ميلان الإيطالي.

ولدى سؤاله عن أسباب نجاحه، أجاب اللاعب والمدرب السابق لنادي برشلونة قبل الموقعة المنتظرة في إسطنبول: "أن يكون لديك العديد من اللاعبين الجيدين.. أن يكون ميسي في الماضي، وهالاند الآن، وأنا لا أمزح، إنها الحقيقة". وواصل: "وجود العديد من اللاعبين الجيدين، هو نجاحي"، مضيفًا: "المدرب لا يُسجّل أي هدف".

وفاز الدولي الإسباني السابق بلقب المسابقة القارية الأم وهو مدرب في عامي 2009 و2011 مع ميسي ضمن صفوف برشلونة، وسيلعب النهائي الثاني له على مقاعد البدلاء في مانشستر سيتي مع هالاند كالسلاح الهجومي الرقم واحد.

وعبّر مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق عن ثقته في قدرة المهاجم الشاب صاحب 52 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، على أن يكون حاسمًا أمام إنتر، بعد سؤال حول الفرص التي يهدرها النرويجي أمام المرمى.

وختم تصريحاته بالقول: "لست هنا للحديث عن متوسط معدل إسهامات إيرلينغ هالاند أمام المرمى، إذا كانت لديك أي شكوك حول قدرة هالاند على التسجيل، فأنت وحدك تظن ذلك؛ ليس لديَّ شك، في أنه سيكون مستعدًا لمساعدتنا للفوز بدوري أبطال أوروبا".

المصدر / فلسطين اونلاين
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