بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تستقطب مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، ويرغب كل منهما في حصد المجد القاري، بعد موسم طويل وشاق على الفريقين.

مانشستر سيتي يسعى إلى وضع يديه أخيرًا على كأس دوري أبطال أوروبا وتحقيق ثلاثية تاريخية، فيما يبحث إنتر عن المجد الرابع.

وسعى سيتي منذ استحواذ مجموعة أبوظبي عام 2008 الى إحراز اللقب القاري المرموق للمرة الاولى في تاريخه، وكان قاب قوسين او ادنى عندما بلغ نهائي نسخة عام 2021 وخسر امام جاره تشلسي صفر-1، قبل ان يسقط بطريقة دراماتيكية امام ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي الموسم الماضي.

ثأر سيتي هذا الموسم من الفريق الملكي بإلحاق به هزيمة قاسية إيابًا 4-صفر بعد ان تعادلا 1-1 ذهابًا، ليدخل المباراة النهائية مرشحًا بقوة لاحراز اللقب لاسيما بعد ان أخرج بايرن ميونيخ الالماني في ربع النهائي ايضًا.

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مانشستر سيتي انتر ميلان



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وإذا قُدر لسيتي إحراز اللقب، سيكمل ثلاثية نادرة بعد تتويجه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، علمًا أن فريقًا انجليزيًا واحدًا حقق هذا الانجاز هو الجار والغريم مانشستر يونايتد عام 1999.

وتألق لاعب الوسط الالماني الدولي ايلكاي غوندوغان في نهائي الكأس ضد مانشستر يونايتد (2-1) بتسجيله هدفَي فريقه بتسديدتين من خارج المنطقة، في حين صام المهاجم النروجي العملاق ارلينغ هالاند صاحب 52 هدفًا هذا الموسم في مختلف المسابقات، عن التسجيل.

ويبدو ان هالاند، متصدر ترتيب هدافي دوري الابطال مع 12 هدفًا هذا الموسم، كان القطعة المفقودة التي كانت تنقص صفوف سيتي لاسيما بعد رحيل الارجنتيني سيرخيو أغويرو وعدم اعتماد المدرب الاسباني بيب غوارديولا على مهاجم صريح في معظم الاوقات.

لكن كتيبة المدرب سيموني إنزاغي لن تقف مكتوفة الايدي تجاه حلم سيتي بتحقيق الثلاثية.

ويُعتبر إنتر من الاسماء العريقة على الصعيد القاري بعد ان توج بدوري الابطال مرتين في الستينات، وسيخوض النهائي السادس له في هذه المسابقة، علمًا أنه توج بطلا لها للمرة الثالثة والاخيرة عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي المحنك جوزيه مورينيو.

لم يتمكن اي ناد ايطالي من إحراز اللقب القاري منذ ذلك التاريخ مع العلم أن يوفنتوس خسر نهائيين امام برشلونة عام 2015 وريال مدريد في 2017.

وعمومًا، كان طريق إنتر في الادوار الاقصائية نحو المباراة النهائية سهلا بعض الشيء، إذ تخطى بورتو وبنفيكا البرتغاليين ثم جاره ميلان لبلوغ النهائي، لكنه في المقابل، خرج من مجموعة قوية ضمت بايرن ميونيخ الالماني وبرشلونة الاسباني علمًا بأنه حل ثالثا في الدوري المحلي واحرز كأس ايطاليا الموسم المنصرم.

المصدر / وكالات