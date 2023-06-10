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بالفيديو رئيس البرلمان العربي: الاحتلال يتحدى المجتمع الدولي بشكل سافر

10 يونيو 2023 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي على الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى .

جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي التي عقدت، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلي البرلمانات العربية.

وأدان العسومي الممارسات الاستفزازية للاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق باستكمال مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد الفلسطينيين.

وأكد، أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة.

من جهته، أشاد النائب في مجلس النواب الأردني خليل عطية بعملية الجندي المصري الشهيد محمد المصري، بقوله:" "الروح الطاهرة تحلق نحو الأعالي تحت قبة البرلمان العربي في القاهرة".

وطالب عطية في كلمته البرلمانيين العربة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد محمد صلاح وكل شهداء الأمة.

المصدر / وكالات
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