وقفة برام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء وإسنادا للأسير وليد دقة

نظمت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، مساء اليوم السبت، وقفة وسط مدينة رام الله، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن الأسير المريض وليد دقة.

وهتف المشاركون في الوقفة ضد ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وأخرى تطالب بالإفراج عن الأسير دقة واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

ورفع المتظاهرون اللافتات الرافضة لسياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، وأكدوا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الإجراءات التي تمارس بحقهم، وكذلك الضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين المحتجزة لذويهم.

وعقب الوقفة، نظم المشاركون مسيرة من ميدان المنارة إلى منزل عائلة الأسير إسلام الفروخ في "رام الله التحتا"، والذي فجرته قوات الاحتلال قبل يومين.

وألقى عدد من المشاركين بالمسيرة كلمات إسناد لعائلة فروخ، وتأكيد على وقوف أبناء شعبنا إلى جانبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين