"التشريعي" يستنكر استقبال رئيس كنيست الاحتلال في برلمان المغرب

استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، أمير أوحانا، في مقر البرلمان، معتبراً أنها "سابقة خطيرة تخالف إرادة الشعب المغربي الشقيق الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وقال التشريعي في بيان صدر اليوم السبت، "إن الزيارة تأتي في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية المسعورة على شعبنا بالقتل والاعتقال والاستيطان والتنكيل، والمشاريع التهويدية ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك".

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وأشار أنها تتزامن "مع ذكرى هدم حارة المغاربة الملاصقة لحائط البراق عام 1967، والتي من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني والمقدسات".

ودعا التشريعي مجلس النواب المغربي إلى "التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للشعب المغربي الشقيق".

وتعتبر زيارة أوحانا للمملكة المغربية، أول زيارة لرئيس برلمان الاحتلال لدولة إسلامية، حيث التقى خلالها رئيس البرلمان المغربي وشخصيات رفيعة.

يذكر أنه في 10 كانون أول/ ديسمبر 2020، أعلنت دولة الاحتلال والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

المصدر / فلسطين أون لاين