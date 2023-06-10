الفدائي يحط رحاله في جاكرتا تحضيرا لمواجهة إندونيسيا

غزة/ وائل الحلبي:

وصل وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة الإندونسية جاكرتا، استعدادا لملاقاة المنتخب الإندونيسي في اللقاء التجريبي الذي يجمعهما يوم الأربعاء القادم في مدينة سوربايا.

وخاض المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان استمر لأسبوع، والذي شهد مشاركة 18 لاعبا، فيما غاب خمسة محترفين سيصلون تباعا إلى إندونيسيا نظرا لارتباطهم مع أنديتهم.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني استدعاء أربعة لاعبين للمرة الأولى هم بشار الشوبكي لاعب البيرة ومحمد يوسفين لاعب الظاهرية ورئبال دهامشة الذي يلعب في صفوف فريق أبناء زلفة من الداخل المحتل، الذين سبق لهم اللعب مع المنتخب الأولمبي، فيما سيتواجد اللاعب عطاء جابر للمرة الأولى في ظل ما يقدمه من مستويات لافتة مع فريقه نيفتشي باكو وصيف الدوري الممتاز في أذربيجان، حيث بدأ مسيرته مع فريق مجد الكروم قبل أن يلعب لعدة فرق بالداخل المحتل منها اتحاد أبناء سخنين.

ومن المقرر أن يصل الثنائي محمد صالح ومحمود وادي إلى إندونيسيا، بعد توقف مباريات الدوري المصري، على أن يلحق بهم ياسر حمد وميشيل ميلاد وصالح شحادة قبل المباراة بوقت كافي.

ويتطلع الفدائي للاستفادة من المباراة التجريبية أمام إندونيسيا التي تأتي في اطار خطة الاعداد لبطولة كأس آسيا 2023، حيث سيغادر بعدها لملاقاة منتخب الصين في الـ20 من يونيو الجاري.

وضمت قائمة الفدائي لمواجهتي إندونيسيا والصين 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: رامي حمادة، توفيق علي، براء خروب.

خط الدفاع: موسى فيراوي، عميد صوافطة، محمد صالح، ياسر حمد، ميشيل ميلاد، المهدي عيسى، محمد خليل، سامر الجندي، محمد يوسفين.

خط الوسط: محمد باسم، محمد يامين، عدي خروب، عطاء جابر، بشار الشوبكي، محمود أبو وردة.

خط الهجوم: تامر صيام، إسلام البطران، صالح شحادة، محمود وادي، رئبال دهامشة.

ويغيب عن الفدائي عدي دباغ وساجد الغول ونعيم أبو عكر وجوناثان زوريلا بداعي الإصابة، فيما اعتذر الثنائي مصعب البطاط وعمر قدورة لأسباب خاصة.

المصدر / فلسطين أون لاين