المنتخب الأولمبي يفتتح مشواره في غرب آسيا بمواجهة سوريا

غزة/ وائل الحلبي:

يفتتح المنتخب الأولمبي مشواره في منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، بمواجهة المنتخب السوري والتي تجمعهما الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد مدينة كربلاء.

وووصل وفد المنتخب الأولمبي إلى مدينة كربلاء في العراق، بعدما اختتم معسكره التدريبي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان واستمر لمدة عشرة أيام.

وأنهى الأولمبي تحضيراته لبطولة غرب آسيا بلقاء تجريبي أمام نظيره الأردني وانتهى بالتعادل السلبي بينهما، الذي سعى من خلاله الكابتن إيهاب أبو جزر الوقوف على مستويات جميع اللاعبين ومعالجة الأخطاء قبل انطلاق البطولة.

وخاض الأولمبي مرانه الختامي أمس بعد وصوله بساعات إلى العراق، وركز الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة قبل المباراة المرتقبة التي يطمح أن يحقق فيها الفوز والحصول على دفعة معنوية لمواصلة مشواره في البطولة.

وشهدت قرعة البطولة تواجد المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وسوريا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والإمارات والأردن، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات لبنان واليمن وعمان، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويأمل الفدائي الأولمبي أن ينجح في تحقيق الفوز على نظيره السوري، خاصة وأنه سيكون في اختبار صعب أمام منتخب إيران الذي يعد أبرز المنتخبات الآسيوية.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها المنتخب الفلسطيني في البطولة، حيث تواجد في نسختي 2015 و 2021، ولم يتسنى له المشاركة في نسخة العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين