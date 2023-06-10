شباب رفح يكشف عن صفقاته الجديدة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي شباب رفح عن إتمام صفقاته وتجديد عقود لاعبيه تحضيرا لانطلاق الموسم القادم، حيث أعلن عن تمديد ارتباطه مع ثلاثة لاعبين واستعاد ثلاثة أخرين، بالإضافة للإعلان عن إتمام صفقة جديدة.

وقال مجلس إدارة نادي شباب رفح أن النادي توصل لاتفاق مع النجم طارق أبو غنيمة لتجديد عقده مع الفريق إلى جانب النجمين ناجي النحال وعبد الله قفة، بعد موافقتهما على الاستمرار مع الفريق رغم تلقيهما عدة عروض من الأندية الغزية.

وفي نفس السياق أعلن الزعيم إتمام تعاقده مع اللاعب عماد السماعنة نجم فريق اتحاد بيت حانون السابق، والذي يعد أحد مطالب الكابتن خالد كويك المدير الفني للفريق في ظل ما قدمه اللاعب مع الحوانين في المواسم الماضية.

وعلى صعيد لاعبيه العائدين توصل شباب رفح لاتفاق على عودة ناصر أبو قرشين الذي عاد إلى غزة في منتصف الموسم الماضي، لكن اتحاد كرة القدم رفض قيده على كشوفات الفريق، فيما عاد الحارس المخضرم باسل الصباحين للزعيم بعدما لعب لعدة مواسم على سبيل الإعارة مع فرق اتحاد بيت حانون والشاطئ وشباب خانيونس.

وتوصل شباب رفح لاتفاق عودة النجم المخضرم سعيد السباخي بعد انتهاء تعاقده مع نماء الذي لعب معه في الموسم الماضي، ليقرر العودة إلى الأزرق حيث من المتوقع أن يشغل السباخي منصب المدرب المساعد إلى جانب دوره كلاعب.

المصدر / فلسطين أون لاين