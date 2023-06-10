لاعب برتغالي مخضرم مطلوب في الدوري السعودي

بات البرتغالي جواو موتينيو، لاعب خط وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، أحدث الأسماء العالمية المرشحة للعب في دوري روشن السعودي، خلال منافسات الموسم المقبل.



وقال خبير الانتقالات الشهير "فابريتسيو رومانو" أن العديد من الأندية السعودية تبدو مهتمة بالتعاقد مع جواو موتينيو البالغ من العمر (36) عامًا، عبر صفقة انتقال حر، في إطار تحركاتها من أجل تدعيم صفوفها تحضيرًا للموسم القادم.



وينتهي عقد موتينيو مع وولفرهامبتون في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري، ومن غير المتوقع أن يتوجه اللاعب المخضرم إلى تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، لينهي بذلك مسيرةً استمرت 5 مواسم مع وولفرهامبتون.



ويُعَدّ موتينيو واحدًا من أبرز اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة البرتغالية، حيث سبق له اللعب في صفوف سبورتينغ لشبونة وبورتو البرتغاليين، إلى جانب موناكو الفرنسي، مع خوض 146 مباراة دولية مع منتخب البرتغال أحرز خلالها 7 أهداف.



وتتسابق الأندية السعودية للتعاقد مع نجوم عالميين في الوقت الراهن، في إطار خطة المملكة لإحداث نقلة نوعية في لعبة كرة القدم لديها، سعيًا وراء الفوز بحق استضافة مونديال 2030 على أراضيها.



وكان النصر السعودي أول المتعاقدين مع النجوم العالمين، بنجاحه في الفوز بخدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يعلن الاتحاد السعودي تعاقده مع الفرنسي كريم بنزيما، وسط توقعات بوصول نجوم آخرين كثر أمثال نغولو كانتي وسيرخيو راموس وسيرخيو بوسكيتس وغيرهم.

المصدر / فلسطين اونلاين