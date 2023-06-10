3 لاعبين يريد برشلونة التخلص منهم فوراً

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي 2022-23، يسعى للتخلص من الثلاثي أنسو فاتي وفيران توريس والإيفواري فرانك كيسي.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة بحاجة إلى دخول سوق الانتقالات مبكرًا وحسم العديد من الصفقات سريعًا في ظل شح الخيارات، لكن عليه الاستغناء عن عدد من لاعبيه الذين لن يكون لهم دور في الفريق الموسم القادم.



وأضافت أن فشل صفقة استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وموافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى الاقتصادية للنادي، منحت الفريق هامشًا جيدًا للدخول في سوق الانتقالات القادمة؛ لكن عليه تقليل فاتورة الرواتب حتى يتمكن من تسجيل تعاقداته الجديدة.



وأكملت أن إدارة برشلونة منحت المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز الضوء الأخضر للحديث إلى الثلاثي فاتي، وتوريس، وكيسي، وإقناعهم بالرحيل عن النادي، خصوصًا أن الثلاثي لن تتاح لهم دقائق لعب كثيرة في الموسم القادم.



وواصلت، سيتحدث مدير كرة القدم ماتيو أليماني، مرة أخرى مع وكلاء اللاعبين لتفعيل العروض في أقرب وقت ممكن، وشرح لهم الوضع الاقتصادي الذي ما زال قائمًا، ويجب اتخاذ قرارات جذرية إذا كان مشروع النادي يريد أن يتطور. وبينت أن اللاعبين الثلاثة لا ينوون مغادرة برشلونة ويأملون من تشافي منحهم فرصة أخرى لإثبات قدراتهم الفنية.



ويرفض أنسو فاتي الانتقال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي ووكيله يبحث حاليًا عن وجهات أخرى أكثر إقناعًا للاعب. أما بالنسبة لفيران توريس، فقد طلب فرصة جديدة ويعتقد أنه يستطيع قلب الوضع الحالي وإثبات نفسه بالتشكيلة الأساسية، لكن النادي الآن يحتاج إلى التوفير المادي ولا يمكنه منح اللاعبين الذين لم يثبتوا قدراتهم الفنية فرصًا جديدة.



في غضون ذلك، أبلغ فرانك كيسي بالفعل عبر وكيله أن رغبته هي الاستمرار في برشلونة؛ لكن البلوغرانا يفكر في بيعه بأكثر من 30 مليون يورو، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا؛ فسيفتحون خيار صفقة تبادلية مع إنتر ميلان.



وشددت الصحيفة على أن ما يهم برشلونة هو التخلص من لاعب أو اثنين من الثلاثي فاتي، توريس وكيسي قبل 30 يونيو/ حزيران الجاري. وختمت أن إدارة النادي منفتحة على بيع عدد من اللاعبين الآخرين على غرار بيدري، أراوخو، دي يونغ وتير شتيغن في حال وصول عروض مناسبة، لكن النادي لن يتنازل عن رافينيا دياز بأقل من 90 مليون يورو.

المصدر / فلسطين اونلاين