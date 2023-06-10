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ألمانيا تخصص 4 مليارات يورو لشراء "منظومة صواريخ" إسرائيلية

10 يونيو 2023 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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ألمانيا تخصص 4 مليارات يورو لشراء "منظومة صواريخ" إسرائيلية

أظهرت وثائق المشتريات الخاصة بوزارة المالية الألمانية، اليوم السبت، أن ألمانيا تعتزم شراء منظومة الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية (أرو-3) مقابل نحو أربعة مليارات يورو.

وستطلب الوزارة من المشرعين الأسبوع المقبل إقرار ما يصل إلى 560 مليون يورو كدفعة أولى، وتم تصميم أرو-3 لاعتراض الصواريخ "البالستية " خارج الغلاف الجوي للأرض.

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والمنظومة هي "الطبقة العليا" من منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من "القبة الحديدية" التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى صواريخ (أرو-3) طويلة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وجاء في الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" وتم إعدادها لتقديمها إلى البرلمان، أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لشراء نظام أرو-3 في نهاية العام.

وأضافت الوثائق أن ألمانيا ستخسر الدفعة الأولى أو جزءاً منها إذا فشلت الصفقة لأن الأموال ستُستخدم في تعويض دولة الاحتلال عن التكلفة التي تكبدتها حتى ذلك الحين.

وخلال آذار/مارس من العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة تعتزم حيازة المنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ "أرو-3"، وذلك إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذه المنظومة قد تصبح جاهزة للاستخدام اعتباراً من 2025 في 3 مواقع في ألمانيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وتعد المنظومة نتاج مشروع مشترك، بتمويل أميركي، بين منظمة الدفاع الصاروخي بوزارة الحرب الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، بالاشتراك مع شركة "بوينج"، كما يجرى العمل الآن على تطوير نظام أكثر تقدماً.

المصدر / مواقع إلكترونية
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