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أقدمهم الأسير أنيس دولة

الاحتلال يواصل احتجاز 12 جثمانًا من شهداء الحركة الأسيرة

10 يونيو 2023 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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 الاحتلال يواصل احتجاز 12 جثمانًا من شهداء الحركة الأسيرة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة، أقدمهم الشهيد الأسير أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين الأسرى الشهداء عزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019، ونصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019.

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وتستمر سلطات الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد بسام السايح منذ عام 2019، وكذلك سعدي الغرابلي المحتجز جثمانه منذ عام 2020، وكمال أبو وعر المحتجز جثمانه منذ عام 2020، وسامي العمور المحتجز جثمانه منذ عام 2021.

أما الأسير الشهيد داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ عام 2022، وناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ عام 2022.

وآخر شهداء الحركة الأسيرة الشيخ خضر عدنان والمحتجز جثمانه منذ الـ2 من أيار 2023، حيث ارتقى شهيدا بعد إضراب استمر لـ86 يومًا داخل سجون الاحتلال.

وبارتقاء الأسير خضر عدنان ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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