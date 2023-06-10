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ليس باب الثلاجة.. المكان الأمثل لتخزين الحليب

10 يونيو 2023 . الساعة 16:59 بتوقيت القدس
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الطريقة الصحية لتخزين الحليب

قد يبدو تخزين الحليب في باب الثلاجة أمرا لا يحتاج للكثير من التفكير، لا سيما مع تصميم الباب الذي يبدو مثاليا لشكل العبوات.

لكن الخبراء حذروا مؤخرا من ذلك على اعتبار أن بقاء العبوات في الباب يقلل من مدة صلاحية الحليب.

وحثت المزارعة سيري كراير على الاحتفاظ بالحليب داخل الثلاجة، وليس في الباب لأنه المكان الأقل برودة.

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وأيد الخبراء وجهة نظر السيدة كراير، مضيفين أن الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى يجب أن تبقى داخل الثلاجة.

وقال الدكتور كريستيان رينولدز من جامعة سيتي في لندن: "الحليب سلعة قابلة للتلف، لذا فإن مكان تخزينه يؤثر على مدة صلاحيته".

ويتم التخلص سنويا من ملايين الليترات من الحليب لأن المستهلكين يتخلصون من الكميات الموجودة لديهم عند انتهاء الصلاحية المكتوبة على اللصاقة الخارجية، قبل أن يتأكدوا من كونه فاسدا عن طريق الشم.

وينصح المستهلكين بالتحقق من ضبط ثلاجتهم بين 0-5 درجة مئوية (32-41 درجة فهرنهايت) لإطالة عمر المنتجات قدر الإمكان.

فإذا كانت ثلاجتك أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت)، يمكنك تمديد فترة صلاحية الحليب إلى يوم آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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